TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 06:45 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Wastec, Q2-Zahlen 08:45 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online) 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystencall zu Q2-Zahlen 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 17:40 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:00 USA: Facebook, Q2-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen 22:20 USA: Xilinx, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Halbjahreszahlen FRA: Scor, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahresumsatz GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen ITA: Mediaset, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen USA: Moody's, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/21 08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 06/21 (experimenteller Frühindikator) 08:00 DEU: Aussenhandelspreise 06/21 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/21 10:00 AUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/21 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 06/21 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Powell) - Sonstige Termine 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Auftakt des Kapitalanlegermusterverfahrens am OLG Stuttgart gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, Leinfelden-Echterdingen 11:00 DEU: BGH-Strafrichter verkünden erstes höchstrichterliches Urteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe 18:30 DEU: "Brigitte Live" mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Berlin

