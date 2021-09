TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 07/21 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/21 08:45 FRA: Löhne (endgültig) Q2/21 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/21 11:00 EUR: Bauproduktion 07/21 11:00 EUR: Verbraucherpreise (endgültig) 08/21 16:00 USA: Universität Michigan Verbraucher-Stimmungsindikator 09/21 - Sonstige Termine 09:30 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Eigentümer-Streit um baufälliges Parkhaus. Die Mehrheit der Eigentümer hatte beschlossen, dass das Parkhaus aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden darf. Die Klägerin, die ihre Ebenen an ein Hotel vermietet, will das für ungültig erklären lassen. Es geht unter anderem um die Frage, ob es eine Pflicht zur Sanierung gibt. Ob schon ein Urteil verkündet wird, ist offen. (Az. V ZR 225/20) 09:30 DEU: Bundesrat DEU: Grosser Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. EUR: Ratingüberprüfungen S&P zu Belgien und Spanien EUR: Ratingüberprüfungen Moody's zu EU, Portugal RUS: Russland wählt ein neues Parlament - erster der auf drei Tage angesetzten Abstimmung

