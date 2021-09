Termine Unternehmen 07:00 DEU: Hella Q1-Zahlen (etailliert) 14:00 DEU: Covestro Kapitalmarkttag 14:00 FRA: Totalenergies Investor Day mit Strategie und Ausblick DEU: About You Trading Update DEU: Borussia Dortmund, Jahreszahlen (detailliert) DNK: Novozymes Capital Markets Day NLD: ASM International Investor Day Termine Konjunktur 08:00 DEU: GfK Konsumklimaindex 10/21 08:45 FRA: Verbrauchvertrauen 09/21 11:30 EUR: Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:30 AUS: Opec World Oil Outlook 2021 14:30 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde spricht zur Eröffnung des Geldpolitischen Forums der EZB 14:30 USA: Handelsbilanz 08/21 14:30 USA: Lagerbestände 08/21 15:00 EUR: EZB Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 07/21 16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 09/21 16:00 USA: Fed-Chairman Powell spricht vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten zum Cares-Gesetz 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/21 - Sonstige Termine ---

