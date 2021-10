Termine Unternehmen 07:00 DEU: Grenke Neugeschäft Q3/21 09:00 DEU: Audi gewährt Einblicke hinter den Kulissen der Audi Q4 e-tron-Fertigung in Zwickau 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Eon Energy Innovation Days 2021 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 08/21 12:00 USA: Pepsico Q3/21 15:00 DEU: Infineon Capital Markets Day DEU: Kfz-Neuzulassungen 09/21 FRA: Thales ESG Investor Day Termine Konjunktur 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/21 09:15 SPA: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 09:45 ITA: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 09:45 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP-Defizit Q2/21 10:30 GBR: CIPS/Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/21 11:30 EUR: EZB Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:30 USA: Handelsbilanz 08/21 15:00 EUR: EZB Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 09/21 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister - Sonstige Termine 10:00 DEU: Jahreskonferenz der re!source Stiftung e.V. zum Thema "Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft" - Hinweis: Börsenfeiertag in China

