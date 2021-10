Termine Unternehmen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 GBR: Easyjet Pre-Close Trading Update 18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz Termine Konjunktur 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 09/21 08:00 DEU: Grosshandelspreise 09/21 08:00 DEU: Insolvenzen 07/21 11:00 DEU: ZEW-Index 10/21 12:00 FRA: OECD Frühindikator 09/21 12:00 USA: Institute of International Finance (IIF) Fortsetzung Jahrestagung (bis 15.10.) unter anderem mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria, EZB-Ratsmitglied Knot und Fed-Vize-Chairman Clarida 15:00 USA: Neue IWF-Konjunkturprognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft 16:30 USA: Online-Pk zum Global Financial Stability Report - Sonstige Termine 09:15 DEU: Verhandlung am Landgericht Düsseldorf zum Streit um Sturmgewehr-Grossauftrag der Bundesregierung 11:00 DEU: Besuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella + 10.00 Begrüssung Mattarellas durch Bundeskanzlerin Angela Merkel USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.) EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister DEU: Fortsetzung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik 19:00 DEU: Eröffnung des 25. Internationalen Jahreskongresses der Automobilindustrie. ITA: Virtueller G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan EUR: EU-Ukraine-Gipfel - Kiew fordert von Brüssel eine Beitrittsperspektive und vor allem mehr Hilfe in der Konfrontation mit Moskau

(AWP)