TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Amadeus Fire AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen (Call 9.30 h) 07:00 DEU: Adva Optical, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz 22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUS: Cimic Group, 9Monatszahlen DEU: Intershop, Q3-Zahlen DEU: Berentzen, Q3-Zahlen FRA: Atos, Q3-Umsatz NLD: Just Eat Takeaway.com, Capital Markets Day NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen SWE: Nordea, Q3-Zahlen USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen USA: Danaher, Q3-Zahlen USA: Mattel, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: Snap, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsberich 10/21 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/21 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/21 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/&21 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/21 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/21 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 USA: Weltwährungsfonds veröffentlicht Konjunkturausblick Subsahara-Afrika 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 10/21 16:00 USA: Frühindikator 09/21 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/21 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/21 (vorab) - Sonstige Termine 11:15 DEU: Jahreskonferenz der Regierungschefs und -chefinnen der Länder auf dem Petersberg 14:00 DEU: Pk Airbus zur Grundsteinlegung einer neuen Ausrüstungsmontagehalle für den Bau des A321XLR DEU: Beginn der Koalitionsverhandlungen - Weitere Entwicklung um eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl + 14.45 Gemeinsames Pressestatement der zwei Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie des politischen Bundesgeschäftsführers der Grünen, Michael Kellner + 15.00 Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP DEU: Online-Konferenz der Finanzminister von Bund und Ländern, Berlin BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel (bis 22.10.21) 17:00 EUR: Europäische Rechnungshof veröffentlicht Bericht über Finanzierung der EU-Kohäsionspolitik

