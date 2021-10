Termine Unternehmen 07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (Analysten-Call 8.00 h, Pressecall 9.10 h) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Voltabox, Q3-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:35 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen 08:45 DEU: PSI Software, Q3-Zahlen 12:30 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 13:30 USA: AbbVie, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Deutsche Börse: Ausserplanmässige Wechsel in DAX, MDAX und SDAX werden wirksam: DAX rein: Beiersdorf / raus: Deutsche Wohnen MDax rein: Talanx / raus: Beiersdorf SDax rein: Basler / raus: Talanx ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/21 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/21 01:50 JPN: Industrieproduktion 09/21 (vorläufig) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/21 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/21 07:30 FRA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/21 09:00 AUT: BIP Q3/21 09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/21 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 10:30 PRT: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 09/21 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/21 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/21 15:45 USA: MNI Chicago PMI 10/21 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/21 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 09/21 EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Norwegen, Polen EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien - Sonstige Termine DEU: Angela Merkel zum letzten Mal als Bundeskanzlerin in Athen + 12.20 Pk Merkel und Mitsotakis DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM ITA: Vor dem G20-Gipfel: Biden und Macron wollen U-Boot-Streit beilegen + 12.00 Teilnahme von Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Treffen der G20 Finanz- und Gesundheitsminister

