Termine Unternehmen 05:30 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 11:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 11:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen 21:00 USA: Western Union, Q3-Zahlen 21:01 USA: Amgen, Q3-Zahlen 21:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen 21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe ITA: Ferrari, Q3-Zahlen FIN: Nokian Tyres, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q3-Zahlen USA: Rockwell, Q4-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q3-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen USA: Pkw-Absatz 10/21 Termine Konjunktur 04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 09:00 HUN: Handelsbilanz 08/21 (endgültig) 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 (endgültig) 21:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 10:30 USA/DEU: Ranking der US-Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany): Die umsatzstärksten US-Unternehmen in Deutschland. Zudem wird in der virtuellen Pressekonferenz eine Umfrage vorgestellt, wie sich die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen seit der Präsidentschaftswahl in den USA entwickelt haben. 11:30 DEU: Eröffnung des 1. Mitteldeutschen Wasserstoffkongresses, Leuna GBR: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

