TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (Analystencall 9.00 h, Pressecall 10.30 h) 07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Compugroup, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (Call 8.00 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (Call 14.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (Online-Pk 8.15 h) 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:45 DEU: New Work, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Umsatz 08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 09:30 DEU: Volkswagen, Betriebsversammlung mit VW-Chef Herbert Diess 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 09/21 10:00 DEU: Qiagen, Pressecall zu den Q3-Zahlen 11:00 DEU: Chemieverbände Hessen, Herbstpressegespräch 12:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Axa, 9Monatsumsatz 17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen 21:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Performance One, Ende der Zeichnungsfrist - Bekanntgabe Ausgabepreis FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen FRA: Casino, Q3-Umsatz FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen FRA: Legrand, Q3-Zahlen GBR: Wizz Air, Q2-Zahlen ITA: Leonardo, Q3-Zahlen ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen JPN: Toyota Motor, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen NLD: ING Groep, Q3-Zahlen PRT: EDP, Q3-Zahlen USA: Cigna, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: Dropbox, Q3-Zahlen USA: Expedia, Q3-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen USA: Airbnb, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/21 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/21 09:15 ESP: PMI Dienste 10/21 09:45 ITA: PMI Dienste 10/21 09:50 FRA: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/21 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/21 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Handelsbilanz 09/21 - Sonstige Termine AUT: Ölallianz Opec+ bespricht Marktlage und Förderpolitik DEU: Online-Pk der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance zur Vergabe des Sitzes des International Sustainability Standards Board GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26) - Hinweis RUS: Feiertag, Börse geschlossen

