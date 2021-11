Termine Unternehmen 06:45 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, 9Monatszahlen 07:20 DEU: Medios, 9Monatszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 10:00 DEU: Decathlon, Online-Pk 13:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (Call 14.00 h) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen USA: Alcoa, Investor Day USA: Broadcom, Software Investor Day 2021 Termine Konjunktur ROU: Notenbank, Zinsentschweid 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/21 08:00 DEU: Handelsbilanz 09/21 08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/21 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 10/21 08:45 FRA: Handelsbilanz 09/21 09:00 HUN: Verbraucherpreise 10/21 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21 11:00 EUR: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Start "Handelsblatt"-Autogipfel (digital) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal 11:00 DEU: Metzler Private Banking, Pressegespräch Investment-Strategie November 2021 12:00 DEU: Beginn "Automobilwoche"-Kongress "Re-Start in der Autobranche" 14:00 DEU: EZB-Fachkonferenz zur Bankenregulierung (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 15:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell Konferenz von Fed, BoC, BoE, EZB BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

