Termine Unternehmen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (Pressecall 8.30 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 8.30 h) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Medigene, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (Analystencall 9.30 h, Pk 11.00 h) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Synlab, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:35 FRA: EdF, 9Monatsumsatz 07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 DEU: OHB, 9Monatszahlen 08:00 DEU: PNE, 9Monatszahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert) (Analystencall 15.00 h) 09:00 DEU: Veganz Group, voraussichtlicher erster Handelstag 10:00 AUT: Raiffeisen International, ausserordentliche Hauptversammlung 14:00 DEU: Teamviewer AG, Capital Markets Day 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Telefonica Deutschland, Investoren-/Analystentreffen DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen (detailliert) AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen DNK: Genmab, Q3-Zahlen ITA: De Longhi, Q3-Zahlen ITA: Banca Mediolanum, Q3-Zahlen ITA: Mediaset, Q3-Zahlen USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/21 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/21 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig) 08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 08/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 09/21 10:00 ITA: Industrieproduktion 09/21 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/21 11:30 DEU: Anleihe / Volumgen: 3 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 10/21 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 09/21 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Zweiter Tag "Handelsblatt"-Autogipfel (digital) (9.40h BMW-Chef Zipse, 10.15h Daimler-Chef Källenius, 10.50h VW-Chef Diess, 11.35h Servicenow-Chef Bill McDermott, 16.45h Porsche-Chef Blume, 17.05h Auto1-Chef Bertermann) 09:00 DEU: Online-Vortrag ifo-Päsident Clemens Fuest: Lehren aus der Corona-Pandemie für die Wirtschaftspolitik 09:00 DEU: Bargeld-Symposium Deutsche Bundesbank (Präsenz und Livestream) u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Video-Grussbotschaft), Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann, Ulrich Binnebössel (HDE), Arne Schönbohm (Präsident Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und Finanzstaatssekretär Werner Gatzer 09:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal, Leinfelden-Echterdingen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu 2,42 Milliarden-Strafe für Google, Luxemburg 11:30 DEU: Pk Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung legt Jahresgutachten vor + 10.30 Bundeskanzlerin Merkel nimmt Jahresgutachten entgegen u.a. mit Bundesfinanzmister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26) (bis 12.11.21) EUR/USA: US-Präsident Joe Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

