Termine Unternehmen 10:00 DEU: Eon, Kapitalmarkttag (13.45 Pressegespräch) 13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Orange, Investor Day FRA: Totalenergies, Investor Day GBR: Pets at Home, Halbjahreszahlen IRL: CRH International Building Materials Group, Q3-Umsatz USA: Medtronic, Q2-Zahlen USA: Dell, Q3-Zahlen USA: HP Inc., Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Privatkonsum Q3/21 08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/21 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 (vorab) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 DEU: Weihnachts-Pk Handelsverband Hessen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: LBBW, Pk zum Kapitalmarkt 2022 mit dem neuen LBBW-Chefvolkswirt 15:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe DEU: 10 Jahre Berliner Forum Aussenpolitik BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel - Hinweis: JPN: Feiertag, Börse geschlossen

