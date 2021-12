Termine Unternehmen 08:00 DEU: Tui, Geschäftsbericht 2021 (8.15 Uhr Agenturcall, 9 Uhr Online-Pk) 14:00 DEU: Hellofresh, Capital Markets Day (online) 16:00 DEU: Procredit Holding, ao Hauptversammlung (online) Termine Konjunktur POL: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/21 - Sonstige Termine DEU: Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler - Vereidigung der neuen rot-grün-gelben Bundesregierung 09:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Online-Pk zur Neuaufstellung der freiwilligen Einlagensicherung nach der Greensill-Pleite 09:15 EUR: Jahreskonferenz des EU-Risikorats ESRB (online) u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dem früheren EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet und EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness 10:00 DEU: BGH klärt: Kann ein vom VW-Abgasskandal betroffener Diesel-Käufer vom Händler ein neues Auto verlangen?, Karlsruhe 10:30 DEU: Creditreform zu Insolvenzen in Deutschland 2021 sowie Ausblick auf das kommende Jahr, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Online-Pk Verkehrsclub VCD zu Bahntest 2021/22 "Europa per Bahn: Entspannt und preiswert in die schönsten Metropolen", Berlin 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu einer Schadensersatzklage zur Energieverbrauchskennzeichnung von Staubsaugern

