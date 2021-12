Termine Unternehmen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 09:00 DEU: Daimler Truck Holding, Erstnotiz 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, ao Hauptversammlung (online) GBR: Anglo American, Investor Update Termine Konjunktur 00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/21 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen Januar bis September + Trendindikator 11/21 08:00 DEU: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q3/21 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/21 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/21 08:00 GBR: BIP 10/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 10/21 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/21 11:00 GRC: Industrieproduktion 10/21 14:00 RUS: Handelsbilanz 10/21 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/21 14:30 USA: Realeinkommen 11/21 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/21 (vorab) EUR: Fitch Ratingergebnis Grossbritannien, Tschechien, Spanien EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Österreich EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien - Sonstige Termine 10:00 DEU: Online-Pk Verdi zur aktuellen Situation in der Paketdienstbranche und Forderungen an die neue Bundesregierung 13:00 DEU: Bundesrat - Sondersitzung zu weiteren Corona-Massnahmen. Der Bundesrat berät über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die der Bundestag zuvor am Vormittag beschliessen will. 14:30 DEU: Pk zu Ergebnissen der 24. Stabilitätsratssitzung u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz bricht zu seiner ersten Auslandsreise nach Paris und Brüssel auf GBR: Treffen der Aussen- und Entwicklungsminister der G7 in Liverpool USA: US-Präsident Bidens internationaler Gipfel für Demokratie - Abschluss

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi/tv

(AWP)