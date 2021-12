Termine Unternehmen 10:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: VCI, Jahres-Pk 13:30 GBR: Smith & Nephew, Investor Day 22:04 USA: FedEx, Q2-Zahlen 22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe GBR: Petrofac, Trading Update NLD: Randstad, ausserordentliche Hauptversammlung USA: Accenture, Q1-Zahlen USA: Delta Air Lines, Capital Markets Day Termine Konjunktur 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/21 08:00 DEU: Destatis: Private Onlinekäufe, Jahr 2021 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/21 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Handelsbilanz 10/21 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/21 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/21 12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.30 Pk) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 12/21 15:15 USA: Industrieproduktion 11/21 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/21 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (vorläufig) - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundestag + 09.05 Erste Beratung zweiter Nachtragshaushalt 2021 + weitere Themen u.a.: Wahl der Mitglieder des Vermittlungsausschusses, Verabschiedung Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz, Verabschiedung Ganztagsfinanzierungsgesetz und Ganztagsfinanzhilfegesetz, fiskalpolitische Disziplin in Europa, Inflationsausgleich, Weiterbetrieb von Atomkraftwerken 09:00 DEU: BGH verhandelt erstmals zu von Audi hergestellten Motoren mit unzulässiger Abschalteinrichtung, Karlsruhe 10:30 DEU: Zivilprozess: Wirecard-Insolvenzverwalter will Jahresabschlüsse und Hauptversammlungsbeschlüsse für nichtig erklären lassen 11:00 DEU: Jahresabschluss-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) (online) 11:00 DEU: Telefon-Pk Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur: Emissionen des Bundes im Jahr 2022 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - Gemeinsame Jahresend-Pk BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel + 11.30 Online-Pressebriefing zum Gipfel mit EU-Kommissionsvertreter Jörg Wojahn DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + 15.00 Pk zur Kinderimpfung und zur Impfstoffversorgung Anfang 2022 mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar H. Wieler, und dem Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Köln, Jörg Dötsch

