Termine Unternehmen 07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Bitkom-Pk: "Konjunktureller Jahresausblick der Branche" mit Bitkom-Präsident Berg 13:30 LUX: Aroundtown, ausserordentliche Hauptversammlung DEU: Delivery Hero, Conference Call - Glovo DEU: Audi, Absatz 2021 Termine Konjunktur 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/21 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (vorab) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/21 08:00 DEU: Insolvenzen, Januar-Oktober 2021 + Trendindikator für 12/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 11/21 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/21 15:30 USA: Weltbank, Wachstumsprognos für die globale Wirtschaft 22:30 USA: API Ölbericht - Sonstige Termine 09:00 DEU: Digitales Pressegespräch zum Thema Erdgas in der EU-Taxonomie u.a. mit Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen 09:00 DEU: Online-Pk neuer WWF-Report zu den Megatrends der globalen Energiewende 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmässigen Betrugs, Braunschweig 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zum Atomtransportverbot über Bremer Häfen 11:00 DEU: Feierstunde anlässlich der Verabschiedung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann und der Amtseinführung seines Nachfolgers Joachim Nagel u.a. mit Rede von EZB-Präsidentin Lagarde 11:00 DEU: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) zieht Eröffnungsbilanz zum Klimaschutz USA: J.P. Morgan Healthcare Conference u.a. mit Biontech-Gründer Ugur Sahin DEU/USA: Berenberg "German Corporate Conference" (bis 11.1.22)

