Termine Unternehmen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 22:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report Termine Konjunktur JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/21 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/21 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/22 14:30 USA: Empire State Index 01/22 16:00 USA: NAHB-Index 01/22 - Sonstige Termine DEU: Fortsetzung Hybrider Handelsblatt Energie-Gipfel 09:30 Videobotschaft von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel FRA: Voraussichtlich Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke, Strassburg

