Termine Unternehmen 07:30 DEU: Suse, Jahreszahlen 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q4-Umsatz Termine Konjunktur 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/21 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/21 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/21 08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig) 12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 16.12.21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 01/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häusere 12/21 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht München + 08.30 Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) + 09.30 gemeinsame Pressekonferenz + 10.30 Unternehmensbesuch bei BMW, Gespräch mit Oliver Zipse, BMW-Vorstandsvorsitzender CHE: "The Davos Agenda" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (4. Tag) + 11.00 EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 11:00 DEU: Fünfte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken 11:00 DEU: Bundesverband WindEnergie e.V. und VDMA Power Systems Online-Pk "Windenergie an Land - Zubauzahlen 2021 für Deutschland" 12:00 DEU: Pk der BNP Paribas Real Estate GmbH zur Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2021 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 DEU: Zoom-Pk Deutsches Institut für Altersvorsorge "Was kann Deutschland von anderen Rentensystemen lernen?", Berlin DEU: Aussenministerin Annalena Baerbock trifft ihre Amtskollegen aus Frankreich, den USA und Grossbritannien +14.15 Gemeinsame Pressekonferenz Baerbock/Blinken +15.00 Blinken-Rede bei Atlantik-Brücke

