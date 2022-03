TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online) 07:30 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 h Online-Pk, 10.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SGL Carbon, Jahreszahlen (14.00 h Online-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen (detailliert) 07:50 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen 08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk online) 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2021 (online) 10:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: Stabilus, ausserordentliche Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: B. Braun Melsungen, Bilanz-Pk (online) 12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung 13:30 DEU: Suse, Hauptversammlung (online) 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fresenius, Geschäftsbericht DEU: Krones, Geschäftsbericht DEU: Biotest, Jahreszahlen DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht DEU: Berentzen Gruppe, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/22 08:00 DEU: Reallöhne 2021 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 03/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/22 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Norges, Zinsentscheid 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/22 (1. Veröffentlichung) - Sonstige Termine 09:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatz 09:00 ERU: Online: Europäische Cybersicherheitskonferenz 2022 EUR: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg: Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel die Lage auf Gipfeln der Nato, der G7-Länder und der EU + 10.00 Nato-Sondergipfel (13.15 Pk Stoltenberg) + 14.15 bis 15.15 G7-Gipfel; anschl. Pk geplant + 17.00 EU-Gipfel + ca. 13.00 Pressestatement nach Videokonferenz von Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit den G7-Innenministerinnen und Innenministern + Abschluss Sonder-Innenministerkonferenz von Bund und Ländern zur Ukraine-Krise DEU: Finanzministerkonferenz (FMK) FRA: Fortsetzung Ministersitzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA)

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)