Termine Unternehmen 07:00 DEU: Vitesco, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Jahres-Pk online) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk (online) 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online) 13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen Termine Konjunktur 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/22 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 01/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/22 10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/22 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/22 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Schweden EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande - Sonstige Termine - Sonstige Termine EUR: Klimastreik von Fridays for Future weltweit unter Motto "#PeopleNotProfit" EUR: EU-Gipfel (zweiter und letzter Tag) UKR/RUS/DEU: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg: US-Präsident Biden in Polen + Nato-Generalsekretär Stoltenberg besucht Militärübung in Norwegen + Bilaterales Treffen von US-Präsident und EU-Kommissionspräsidentin geplant

