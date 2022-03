Termine Unternehmen 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen, (9.30 h Jahres-Pk online) 07:00 DEU: About You, Jahreszahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen 07:30 DEU: Jenoptik Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Call) 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht 10:00 DEU: Porsche SE, Jahreszahlen 10:00 DEU: Leifheit, Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day mit Stategy Update - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Adesso Group, Jahreszahlen und Bilanz-Pk DEU: HUK-Coburg Bilanz-Pk FRA: Legrand, Capital Markets Day FRA: Scor, Investor Day USA: Micron Technology, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/22 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/22 08:00 DEU: Energiepreise und Energieimporte, Januar 2015 bis Februar 2022 08:00 DEU: Aussenhandelspreise 02/22 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 02/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: 8. Berlin Energy Transition Dialogue Energiewende - From Ambition to Action + 08.00 Pk + 09.00 Beginn Konferenz 09:00 DEU: Start Fachkonferenz "3D-Druck Additive Fertigung in der Automobilindustrie" (Hybrid-Veranstaltung), Ludwigsburg 09:30 DEU: Online-Pk zur neuen IMK-Konjunkturprognose: "Beendet der Ukraine-Krieg die wirtschaftliche Erholung?". Das IMK der Hans-Böckler-Stiftung legt seine neue Konjunkturprognose für 2022 und 2023 vor. 10:00 DEU: Virtuelle Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zu "100 Tage Ampelkoalition - Bilanz und Ausblick mit der Wirtschaft" mit den Parteivorsitzenden von SPD, Lars Klingbeil, und Grüne, Omid Nouripour, sowie dem Arbeitgeberpräsidenten, Rainer Dulger 12:00 DEU: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt das Aktionsprogramm "Natürlicher Klimaschutz" vor 19:30 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Jahresempfang der IHK Duisburg DEU/ITA: Deutschland und Italien unterzeichnen Gas-Abkommen EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

