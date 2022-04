Termine Unternehmen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 12:30 USA: BlackRock, Q1-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz NLD: KPN, Hauptversammlung USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen Termine Konjunktur DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/22 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/22 08:00 DEU: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer, Jahr 2021 08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22 10:00 FRA: Internationale Energieagentur, Monatsbericht Ölmarkt 11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 10 Jahre 14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22 14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22 16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 10:00 DEU: Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute Frühjahr 10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

