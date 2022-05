Termine Unternehmen 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 03/22 10:30 DEU: Daimler Buses eMobility Days: Diskussion über den aktuellen Stand der E-Mobilität (9.30 h Pressegespräch) 17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Q1-Zahlen 22:01 USA: Expedia, Q1-Zahlen 23:40 CAN: Nutrien, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe CHE: Transocean, Q1-Zahlen NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen USA: Avis Budget, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen USA: Moody's, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/22 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/22 - Sonstige Termine 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Aufnahme der Corona- Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten 10:00 DEU: Online-Pk KfW zur Vorstellung des "Internationalisierungsberichts 2022" mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. 10:00 DEU: LBBW Research, Pressegespräch "Nachhaltigkeits-Uhr des Corporate Research", Stuttgart und online 10:30 DEU: Daimler Buses eMobility Days: Diskussion über den aktuellen Stand der E-Mobilität. Daimler-Buses-Chef Oberwörder über E-Mobilität und Strategie der Bus-Sparte. LUX: Auftakt der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bussgeld für Google DEU: Deutscher Handelsimmobilien-Kongress, Berlin (bis 3.5.22) 16:00 EUR: Online-Treffen der Eurogruppe - Hinweis HKG/CHN/GBR/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN

(AWP)