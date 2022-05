Termine Unternehmen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 08:15 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Grenke, Capital Markets Day 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) Termine Konjunktur DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 05/22 07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/22 08:00 NOR: BIP Q1/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 03/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Island EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Schweiz - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Wärmedämmung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze, Karlsruhe 18:00 DEU: Nürnberger Sicherheitstagung 2022: "Eine Zeitenwende in Deutschlands Sicherheitsstrategie?", Nürnberg DEU: Fortsetzung Gipfeltreffen der Aussenminister der G7-Gruppe der führende demokratischen Wirtschaftsmächte USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN

(AWP)