Termine Unternehmen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: About You, Jahreszahlen (detailliert9 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day mit Strategie-Update 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Aareal Bank, Übernahmeangebot läuft um Mitternacht aus AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q3-Zahlen USA: Urban Outfitters, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22 - Sonstige Termine 08:00 CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 10:30 DEU: Derivate-Forum Deutsche Börse/Eurex (Präsenz und per Livestream)

