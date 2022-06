Termine Unternehmen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk, Mannheim 14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe USA: Ciena, Q2-Zahlen Termine Konjunktur 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/22 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 AUT: Opec+ Ministertreffen (online) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteile zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht äussert sich zum Schonvermögen für Immobilienbesitzer. DEU: Fortsetzung Innenministerkonferenz (IMK), Würzburg DEU: Vierter und letzter Tag der Hannover Messe, Hannover 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zu Umsätzen & Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt 15:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz + Pk im Anschluss an die Beratungen, mit Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey DEU: Abschluss BDEW Kongress 2022, Berlin + 13.30 "Herausforderungen für die Netzinfrastruktur" u.a. mit Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur + 14.35 CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Statement zur Energiepolitik und Gespräch 14:00 DEU: Videodiskussion des Deutschen Instituts für Altersvorsorge "Einkommen und Auskommen - wie geht es der Mittelschicht in Deutschland?" 15:00 DEU: Produktionsstart des Volkswagen ID Buzz und ID Buzz Cargo mit Statements von Volkswagen Nutzfahrzeuge Produktionsvorstand Josef Baumert und dem Betriebsratsvorsitzenden Stavros Christidis. LUX: Gutachten des EuGH-Generalanwalts zu Rechtsstreit um Markenschutz auf Online-Marktplätzen SWE: Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden, Stockholm - Hinweis GBR: Feiertag, Börse geschlossen

