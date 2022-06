Termine Unternehmen 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update 10:00 DEU: Online-Pk zum Kongress "hub.berlin" des Digitalverbands Bitkom 11:30 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu Klimarisiken 08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 04/22 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 06/22 17:00 DEU: Rede von BDI-Präsident Siegfried Russwurm zur Eröffnung des BDI-Tags CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht jährliche Stimmungsumfrage DEU: Vorstand der IG Metall gibt Forderungsempfehlung zu anstehender Tarifrunde - Sonstige Termine EUR: Treffen der EU-Aussenminister in Luxemburg - Hinweis USA: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)