Termine Unternehmen 07:00 DEU: Südzucker-Tochter Cropenergies Q1 (detailliert) 10:00 DEU: Bitkom, Halbjahres-Pk 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Halbjahres-Pk, Frankfurt/M Termine Konjunktur 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/22 09:00 SPA: Industrieproduktion 05/22 10:30 GBR: S&P Global / CIPS Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 06/22 10:50 EUR: Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:30 DEU: Bundesbank, Pressegespräch zum Zahlungsverhalten in Deutschland 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:00 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EUR: EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm 15:45 USA: S&P Global USA Dienstleistungen 06/22 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 06/22 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich) DEU: Eröffnung Internationale Handwerksmesse unter anderem mit Hans-Peter Wollseifer, dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) - Sonstige Termine 13:00 DEU: Bundestag. Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD); weitere Themen u.a.: Forschungsbericht, Euro-Einführung in Kroatien

