Termine Unternehmen 11:30 DEU: Henkel, Pk zur Vorstellung eines neuen Waschmittel-Produktes GBR: Lastminute.com, ausserordentliche Hauptversammlung Termine Konjunktur 08:00 DEU: Im- und Exporte 07/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/22 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/22 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Montenegro EUR: Moody's Ratingergebnis Estland - Sonstige Termine DEU: Ganztägiger Pilotenstreik der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bei der Lufthansa DEU: Fortsetzung Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion + 13.30 Abschlussstatement von Fraktionschef Rolf Mützenich DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Lausitz Der Bundeskanzler will mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und Dietmar Woidke, über den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle und den Strukturwandel in der Lausitz sprechen. + 14.40 Pressestatements Bundeskanzler und Ministerpräsidenten DEU: Abschluss Herbstklausur der FDP-Fraktion DEU: Internationale Funkausstellung - IFA 2022 in Berlin (bis 6.9.2022)

