Termine Unternehmen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert) 19:00 USA: Apple, Vorstellung neuer Produkte - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen und Kapitalmarkttag 2022 ITA: Tod's, Halbjahreszahlen Termine Konjunktur CHN: Handelsbilanz 08/22 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 07/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 07/22 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/22 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/22 11:00 GRC: BIP Q2/22 11:00 EUR: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Handelsbilanz 07/22 16:00 CDN: BoC, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 08:30 CZE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Prag 13:00DEU: Pharmaunternehmen Merz mit Millioneninvestitionen für Erweiterung 13:00 GBR: Die neue Premierministerin Liz Truss stellt sich erstmals im Parlament in neuer Funktion den Fragen der Abgeordneten RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält Rede am 7. Östlichen Wirtschaftsforums am Pazifik

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)