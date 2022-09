Termine Unternehmen 08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rückversicherer-Treffen, Monte Carlo 08:00 GBR: AB Foods, Pre-close Trading Update 22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Auswirkungen des "Tankrabatts": Benzin- und Dieselpreise in Deutschland und der EU, Juni - August 2022 08:00 DEU: Aussenhandel (detaillierte Ergebnisse), 07/22 08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Halbjahr 2022 + Trendindikator für August 2022 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 07/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 07/22 08:00 GBR: BIP 07/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 07/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 07/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 07/22 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Herbst-Konjunkturprognose 12:00 FRA: OECD Frühindikator - Sonstige Termine DEU: Abschluss des Besuchs von Israels Regierungschef Jair Lapid in Berlin 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Prüfbericht zur Beschaffung von Corona-Impfstoff durch die EU DEU: Baltic Sea Conference SWE: Nach der Parlamentswahl in Schweden RUS: Nach den Regionalwahlen in Russland. USA: Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference - Hinweis HKG / KOR / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

(AWP)