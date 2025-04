2024 sei ein «Übergangsjahr» gewesen, in dem die Halbleiter-Kunden wegen des Übergangs zu einer neuen Technologiegeneration zunächst ihre Lagerbestände abgebaut hätten, heisst es in der Wisekey-Mitteilung. Gleichzeitig habe das Unternehmen rund 7 Millionen Dollar in neue Projekte und Technologien investiert.