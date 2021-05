Neue Studie: folgenreiche Wissenslücken in der beruflichen Vorsorge

Ursachen der Finanznot in der beruflichen Vorsorge Die berufliche Vorsorge ist für viele die wichtigste Säule der Altersvorsorge. Aber sie steht seit Längerem vor grossen Herausforderungen. Dafür gibt es drei Gründe: Erstens werden die Menschen mittlerweile deutlich älter als in den Entstehungsjahren der beruflichen Vorsorge. Zweitens herrscht seit mehr als zehn Jahren ein Tiefzinsniveau, sodass erheblich schlechtere Erträge erwirtschaftet werden. Der Zins als «dritter Beitragszahler» neben Mitarbeitenden und Arbeitgebenden kann deshalb seiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden. Drittens führen diese rigiden gesetzlichen Vorgaben zu überhöhten Garantien – in Form von zu hohen Umwandlungssätzen und unrealistischen Zinsversprechen. Die Folge: eine Finanzierungslücke bei den Renten, die sich nicht so einfach schliessen lässt. Die Vorsorgeeinrichtungen müssen diese mit einem beträchtlichen Teil der Anlageerträge der Berufstätigen finanzieren, indem Anlageerträge zugunsten der Pensionierten umverteilt werden. Vita – die berufliche Vorsorge der Sammelstiftungen Vita und der Zurich Versicherung – geht diese Problematik proaktiv an. Vita berät Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Wahl der passenden Vorsorgelösung sowie der Anlagestrategie und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse sowie die Risikofähigkeit. So wird sichergestellt, dass ein möglichst grosser Teil des Anlageertrags den Versicherten zugutekommt – so geht Fairplay in der beruflichen Vorsorge. vita.ch/fairplay