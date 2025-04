Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg zuversichtlich gezeigt, dass sich ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine abzeichnet. Das fünfstündige Gespräch sei «eindrucksvoll» gewesen, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News. Putin strebe einen «dauerhaften Frieden» über einen Waffenstillstand hinaus an. Eine Einigung kristallisiere sich heraus, so Witkoff.