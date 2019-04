WTO senkt Wachstumsprognose für den Welthandel

Dies sagte die WTO am Dienstag in Genf voraus. Bislang war die Organisation von 3,7 Prozent ausgegangen, nachdem es 2018 noch zu einem Plus von 3,0 Prozent gereicht hatte. 2020 könnte es eine Zunahme um 3,0 Prozent geben.

"Angesichts der enormen Handelsspannungen sollte sich niemand über diesen Ausblick wundern", sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo. "Der Handel kann seine Rolle als Wachstumstreiber nicht voll ausspielen, solange wir ein so hohes Mass an Unsicherheit haben."

Als grösstes Risiko gilt der Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaft USA und China, die sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen haben. Beide Seiten verhandeln derzeit über eine Beilegung des Streits. Sollten die Spannungen zunehmen, könnte der Welthandel in diesem Jahr sogar nur um 1,3 Prozent wachsen, warnte die WTO. Umgekehrt könnte bei einer Lösung auch ein grösseres Plus von bis zu 4,0 Prozent herausspringen.

(SDA)