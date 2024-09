Ungleichheit war 2020 so gross wie 1910

In absoluten Zahlen sei die weltweite Einkommensungleichheit aber praktisch genauso gross wie vor gut 100 Jahren, schreibt die WTO unter Verweis auf dem Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2022. 1910 war das Einkommen der reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung 41-mal so hoch wie das der unteren 50 Prozent. 2020 war es 38-mal so hoch.