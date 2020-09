Yosemite-Park macht nach Schliessung wegen Waldbränden wieder auf

Seit Mitte August toben an der US-Westküste Dutzende Feuer, einige auch in den Bergen der Sierra Nevada. Das sogenannte Creek Feuer war am Mittwoch, 18 Tage nach seinem Ausbruch, erst zu gut einem Drittel unter Kontrolle. Nach Mitteilung der Behörde Cal Fire kämpften am Mittwoch mehr als 18 200 Feuerwehrleute in Kalifornien gegen 26 grössere Brände an. Die flächenmässig schwersten Brände in der jüngeren Geschichte Kaliforniens haben eine Fläche von mehr als 14 500 Quadratkilometern Land zerstört.

(SDA)