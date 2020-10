Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe geht leicht zurück

Insgesamt stellten vorige Woche 787.000 Amerikaner einen Erstantrag auf staatliche Arbeitslosenhilfe und damit 55.000 weniger als in der vorangegangen Woche, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Gesamtzahl von 860.000 gerechnet. Die Zahl der Anträge auf staatliche Stütze bleibt trotz des Rückgang für US-Verhältnisse sehr hoch: Im aussagekräftigeren Vier-Wochen-Schnitt lag sie bei 811.250.

Vor Ausbruch der Corona-Krise zu Jahresbeginn waren etwas mehr als 200.000 Anträge an der Tagesordnung, bevor die Zahl im März rasant anstieg. Im Zuge der Corona-Pandemie gingen mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang nur gut die Hälfte wiedererlangt wurde. Mit dieser Hypothek geht US-Präsident Donald Trump ins Rennen um das Weiße Haus am 3. November, in dem seinem demokratischer Herausforderer Joe Biden höhere Siegchancen eingeräumt werden.

(Reuters)