Zahl der unterstützten Flüchtlinge wächst 2015 kräftig

Erfasst sind in diesen Zahlen Fälle in der Zuständigkeit des Bundes, also anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, die sich weniger als fünf respektive sieben Jahre in der Schweiz aufhalten. Von diesen bezogen 2015 total 20'130 Sozialhilfe. Das sind gut 35 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Der Anteil unterstützter Flüchtlinge an allen Flüchtlingen blieb mit 80,8 Prozent nahezu unverändert, weil die Flüchtlingszahlen insgesamt ebenfalls zugenommen haben. Tendenziell ging die Sozialhilfequote in den letzten Jahren leicht zurück. 2012 lag sie noch bei 86 Prozent.

Gemäss den Zahlen des BFS machen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren mit einem Drittel die grösste Gruppe der unterstützten Personen aus. Insgesamt war 2015 die Hälfte aller Sozialhilfebezüger im Flüchtlingsbereich weniger als 26 Jahre alt.

(SDA)