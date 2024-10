Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Group hat Valentina Videva Dufresne zur neuen Präsidentin Nordamerika und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Dufresne wird die Position am 1. Januar 2025 antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In dieser Funktion soll sie das weitere Wachstum des Nordamerika-Geschäfts der Gruppe vorantreiben.