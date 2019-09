Zehntausende am Tag der offenen Tür beim Cern

"Das Publikum ist in grosser Zahl erschienen", freute sich Cern-Sprecher Arnaud Marsollier gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Viele kamen, um den fast 27 Kilometer langen Tunnel des Teilchenbeschleunigers zu besichtigen.

Derzeit ist der Large Hadron Collider (LHC) des Cern in der Wartungspause und im Ausbau: Schrittweise sollen die Zahl der Teilchenkollisionen hochgeschraubt und damit extrem seltene Zerfallsereignisse sichtbar gemacht werden. Damit wollen die Wissenschaftler insbesondere auch dem Higgs-Boson genauer auf den Zahn fühlen.

Auch am Sonntag ist Besuchstag am Cern. Rund 150 Aktivitäten an neun Standorten werden angeboten.

(SDA)