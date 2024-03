Der Zeppelin-Konzern hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr leicht gesteigert. Unternehmenschef Peter Gerstmann sprach am Donnerstag trotz Unsicherheiten etwa durch Kriege und die angespannte Lage am Bau vom zweitbesten Jahr in der Firmengeschichte. Zeppelin vertreibt Bau- und Landmaschinen unter anderem der US-Marke Caterpillar. Zudem ist der Konzern im Anlagenbau tätig und bietet Antriebssysteme etwa für die Öl- und Gasindustrie.