Bis 1967 war das Gornergrat-Rennen ein fester Bestandteil des internationalen Kalenders. Die Strecke war damals sechs Kilometer lang. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 1968 in Grenoble, der Waadtländer Jean-Daniel Dätwyler, hält mit 6'10'' noch immer den Rekord, den er 1967 aufstellte. Seitdem hat der Olympiasieger in der Abfahrt von 1972 in Sapporo, Bernhard Russi, hier seine Spuren hinterlassen.