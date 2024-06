Das teilte Matterhorn-Gotthard-Bahn am Samstagmittag mit. Die durchgehende Strecke zwischen Visp und Täsch unterhalb von Zermatt müsse bis mindestens Ende kommender Woche eingestellt bleiben. Das Hochwasser in der Vispa habe die Strecke an mehreren Stellen «massiv» in Mitleidenschaft gezogen, so dass grössere Instandsetzungsarbeiten erforderlich seien.