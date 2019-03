Zivilklage gegen verurteilten australischen Kardinal eingereicht

Hintergrund sind Vorwürfe, der einstige Papst-Vertraute habe in den 1970er Jahren in seinem Heimatort Ballarat in einem Schwimmbad Kinder unsittlich berührt. Australische Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen berichtet, ein mutmassliches Missbrauchsopfer plane eine Zivilklage.

Wegen der Vorwürfe hatte es zwar ein Verfahren gegeben; dieses wurde aber Ende Februar eingestellt. Die nun eingereichte Zivilklage richtet sich gegen Pell, Behörden im australischen Bundesstaat Victoria und die Betreiber des katholischen Kinderheims, in dem der Kläger zum Zeitpunkt des mutmasslichen Missbrauchs lebte.

Pell war im Dezember in einem anderen Verfahren schuldig gesprochen worden, sich Mitte der 90er Jahre in der Kathedrale von Melbourne an zwei Chorknaben vergangen zu haben. Der damalige Erzbischof von Melbourne soll sich vor zwei Jungen entblösst und einen von ihnen zum Oralsex gezwungen haben.

Die einstige Nummer drei des Vatikan ist der bisher ranghöchste Vertreter der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen wurde. Der Kardinal, der derzeit in einer Untersuchungshaftanstalt einsitzt, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Berufungsprozess ist für Juni geplant.

