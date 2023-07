Waber verfügt laut der Mitteilung über mehr als 20 Jahre HR- und Führungserfahrung in der Banken- und Versicherungsbranche. Seit 2011 ist sie bei der Swiss Re tätig und leitete zuletzt das sogenannte Center of Excellence für Organisations-, Kultur- und Mitarbeitenden-Entwicklung. In dieser Funktion war sie beim Rückversicherer zuständig für Veränderungsprozesse sowie für die Modernisierung und Digitalisierung von Personallösungen. Zugleich war sie als HR-Leiterin zuständig für die Gruppenfunktionen der Swiss Re.