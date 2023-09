Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) will gemäss einer Kundeninformation der Börsenbetreiberin SIX ihre Aktivitäten im Bereich der Anleiheratings ausbauen. Grund dafür sei der Wegfall der Bonitätseinstufungen durch die Credit Suisse und die daraus am Kapitalmarkt entstandene Unsicherheit, schreibt die SIX am Montagabend.

11.09.2023 19:22