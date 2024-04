Der Züblin-Verwaltungsrat habe Brändle zum neuen CEO ernannt, gab das Unternehmen am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt. Er trete voraussichtlich zum 1. Oktober die Nachfolge von Roland Friederich an. Friederich hatte vor drei Wochen seinen Rücktritt als Firmen- und Finanzchef nach 15-jähriger Tätigkeit für die Gruppe auf Ende September 2024 angekündigt.