Zürcher Kunsthändler Pierre Koller im Alter von 94 Jahren gestorben

Der Zürcher Kunsthändler Pierre Koller ist tot. Der Gründer des grössten Schweizer Auktionshauses starb am Sonntag im Alter von 94 Jahren, wie das Unternehmen Koller Auktionen in einer am Donnerstag in der "Neuen Zürcher Zeitung" publizierten Todesanzeige mitteilte.