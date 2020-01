Zürcher Nationalrat Heer steigt ins Rennen ums SVP-Präsidium

Heer habe die SVP des Kantons Zürich während sieben Jahren sehr erfolgreich geführt, teilte die Zürcher Parteileitung mit. Sein Leistungsausweis lasse sich sehen, während Heers Präsidium sei die Kantonalpartei bestens aufgestellt gewesen.

Möglicherweise werde die Parteileitung noch weitere Kandidaten aus dem Kanton Zürich unterstützen, hiess es in der Mitteilung. Es würden sich derzeit mehrere weitere bestqualifizierte Personen überlegen, für Röstis Nachfolge zu kandidieren. Gegebenenfalls würden diese Personen der Findungskommission nachgereicht.

Über diese allfälligen weiteren Kandidaturen will die Kantonalpartei "nicht öffentlich diskutieren". Der Grund ist ein Beschluss der nationalen Parteileitung, über den Findungsprozess nicht öffentlich zu kommunizieren. Die Frage wer die SVP Schweiz in den nächsten Jahren führen solle, werde "in den Parteigremien entschieden und nicht in den Redaktionen der schweizerischen Medienhäuser".

Die Kantonalparteien können Interessentinnen und Interessenten für das nationale Präsidium bis zum 1. Februar anmelden. Die Findungskommission unter dem Vorsitz von alt Nationalrat und Fraktionspräsident Caspar Baader wird die Kandidaturen prüfen und dem Parteileitungsausschuss mögliche Kandidaturen beantragen.

Die Wahl der neuen Präsidentin oder des neuen Präsidenten der SVP Schweiz findet dann an der ordentlichen Delegiertenversammlung der SVP Schweiz vom 28. März in Basel statt.

(SDA)